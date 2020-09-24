Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу, – Зеленский

Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Братиславе по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, Украина не идет на шантаж, и это видят сегодня все: и Европа, и Россия.

"Мы действительно находим сегодня баланс для заседания ТКГ в Минске. Баланс во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом Минского процесса, который, как я уже сказал, хрупкий и нестабильный. Но мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, для того, чтобы был результат. Результат этих заседаний Минска или Норманди мы с вами знаем: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", – отметил Зеленский.

По его словам, если бы не прицельные провокации, "мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых потерь".

"Потому мы без диалога этого не сможем никогда найти и не выйдем из этой сложной ситуации, из этого угла", – пояснил президент.

Он выразил надежду, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" будет в ближайшее время.

"Я не знаю, когда будет эта встреча, у меня есть информация, что в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников… следующей будет встреча лидеров", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский заявил, что следующими шагами к установлению мира на Донбассе должен стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий и возвращение контроля над государственной границей.