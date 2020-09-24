Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу, – Зеленский
Зеленский заявил, что Украина находит баланс для заседаний ТКГ
По его мнению, без диалога нельзя найти выход из сложной ситуации на Донбассе
Президент выразил надежду, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" пройдет в ближайшее время
Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Братиславе по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, Украина не идет на шантаж, и это видят сегодня все: и Европа, и Россия.
"Мы действительно находим сегодня баланс для заседания ТКГ в Минске. Баланс во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом Минского процесса, который, как я уже сказал, хрупкий и нестабильный. Но мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, для того, чтобы был результат. Результат этих заседаний Минска или Норманди мы с вами знаем: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", – отметил Зеленский.
По его словам, если бы не прицельные провокации, "мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых потерь".
"Потому мы без диалога этого не сможем никогда найти и не выйдем из этой сложной ситуации, из этого угла", – пояснил президент.
Он выразил надежду, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" будет в ближайшее время.
"Я не знаю, когда будет эта встреча, у меня есть информация, что в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников… следующей будет встреча лидеров", – сказал Зеленский.
Как писал OBOZREVATEL, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский заявил, что следующими шагами к установлению мира на Донбассе должен стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий и возвращение контроля над государственной границей.