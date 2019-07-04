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"Украина не будет воевать с Россией!" Кравчук оскандалился заигрыванием с оккупантами на КремльТВ

1.1тЧитать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил в эфире российского пропагандистского телевидения с заверениями в том, что Украина никогда не будет воевать против России.

Нелепое обещание он озвучил на программе "60 минут" телеканала "Россия 1", пытаясь оправдаться перед оккупантами за наращивание вооружения ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Скриншот видео

При этом Кравчук умолчал о том, что украинские защитники уже пять лет противостоят российским оккупантам и сдерживают их агрессию на Донбассе.

"То, что мы вооружаем свои войска, ну, Россия вооружает свои, Украина свои. Это не означает, что Украина будет воевать с Россией. Поверьте мне! Никому в голову это не пришло, не придет никогда!" – заискивающе сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук похвалил в прямом эфире путинских пропагандистов. "Вы, конечно, хорошие люди, и я всегда с удовольствием смотрю ваши передачи. И ваша смелость..." – сказал он.

Также первый президент считает, что Минский процесс совершенно неэффективный вид переговоров и Украине нужно вернуться к Будапештскому меморандуму, начав диалог с Россией по Донбассу.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Кравчук хитер..Но,хитрость-это,не признак ума..А,вот мудрости в свои года,так и не на жил..
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"что украинские защитники уже пять лет противостоят российским оккупантам и сдерживают их агрессию на Донбассе." Интересно, сколько еще в уши свидомых будет вливаться подобная хрень?
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Старый,выживший из ума поц!
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