"Украина не будет воевать с Россией!" Кравчук оскандалился заигрыванием с оккупантами на КремльТВ

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил в эфире российского пропагандистского телевидения с заверениями в том, что Украина никогда не будет воевать против России.

Нелепое обещание он озвучил на программе "60 минут" телеканала "Россия 1", пытаясь оправдаться перед оккупантами за наращивание вооружения ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Кравчук Скриншот видео

При этом Кравчук умолчал о том, что украинские защитники уже пять лет противостоят российским оккупантам и сдерживают их агрессию на Донбассе.

"То, что мы вооружаем свои войска, ну, Россия вооружает свои, Украина свои. Это не означает, что Украина будет воевать с Россией. Поверьте мне! Никому в голову это не пришло, не придет никогда!" – заискивающе сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук похвалил в прямом эфире путинских пропагандистов. "Вы, конечно, хорошие люди, и я всегда с удовольствием смотрю ваши передачи. И ваша смелость..." – сказал он.

Также первый президент считает, что Минский процесс совершенно неэффективный вид переговоров и Украине нужно вернуться к Будапештскому меморандуму, начав диалог с Россией по Донбассу.

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