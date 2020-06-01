Украина возобновит водоснабжение лишь после того, как РФ выведет войска из Донбасса и Крыма.

Россия, как страна-оккупант, несет ответственность за все, что происходит на полуострове.

Украина не будет решать проблему водоснабжения в Крыму, поскольку за это несет ответственность Россия, как страна-оккупант.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером в понедельник, 1 июня.

"Мы внимательно следим за событиями на крымском полуострове. Ситуация там более чем критическая и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта, Российской Федерации. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта", – сказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что согласно с нормами международного права, ответственность за проблемы в Крыму несет Россия, поскольку является страной-оккупантом.

Дмитрий Кулеба

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что поставки воды в Крым могут возобновиться только после освобождения Россией оккупированных полуострова и Донбасса.

"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в Крыму назрела катастрофа из-за недостатка воды. Россия просит страны Запада повлиять на Украину из-за нежелания Киева поставлять воду.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.

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