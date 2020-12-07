Украина не будет последней в очереди за вакциной против COVID-19, – Кулеба

Украина не останется в конце очереди за получением вакцины против коронавируса, несмотря на то, что не является одной из самых богатых стран в мире.

В этом убеждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью "РБК-Украина" он рассказал о переговорах с партнерами и договоренностях, чиновникам уже удалось достичь.

"Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться к европейскому комитету здравоохранения, затем в COVAX, работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно", – заверил глава МИД.

В то же время подчеркнул, что сейчас рано говорить о каких-то конкретных решениях. Ведь, напомнил он, в мире всего лишь несколько недель назад начали озвучивать цифры эффективности инъекций против COVID-19 от различных производителей.

"Но мы не останемся в конце очереди, и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и дружественным отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", – добавил Кулеба.

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