Украина не будет последней в очереди за вакциной против COVID-19, – Кулеба
Украина не останется в конце очереди за получением вакцины против коронавируса, несмотря на то, что не является одной из самых богатых стран в мире.
В этом убеждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью "РБК-Украина" он рассказал о переговорах с партнерами и договоренностях, чиновникам уже удалось достичь.
"Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться к европейскому комитету здравоохранения, затем в COVAX, работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно", – заверил глава МИД.
В то же время подчеркнул, что сейчас рано говорить о каких-то конкретных решениях. Ведь, напомнил он, в мире всего лишь несколько недель назад начали озвучивать цифры эффективности инъекций против COVID-19 от различных производителей.
"Но мы не останемся в конце очереди, и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и дружественным отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", – добавил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Препарат будут поставлять несколькими траншами, первый из которых – вероятно, весной 2021 года.
Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Яна Зинкевич говорит, что массовая вакцинация против COVID-19 в Украине может начаться осенью 2021 года. Чтобы преодолеть эпидемию, прививки должны сделать не менее половины населения.
В то же время инфекционист Алексей Галимский считает, что с вакцинацией против COVID-19 в Украине будут большие проблемы.