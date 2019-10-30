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30 октября • обновлено в 15:05
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Украина не будет подавать заявку в НАТО: Кулеба сделал тревожное заявление

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Украина не будет повторно подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) на заседании Североатлантического совета в Киеве. Это является техническим, а не политическим вопросом.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

НАТО

НАТО

"ТСН"

"В Киеве никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом", – сказал он во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе 30 октября.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

  • В свою очередь пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"Петр Порошенко предложил председателю Верховной Рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к Североатлантическому совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ.

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Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
НАТО
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Перов Василий
Перов Василий
Как же так! А стремление! Заявки надо подавать три раза в день! Был бы Петя - он бы стремился а НАТО и на Марине и на запряженных в тройку порохоботах и днём и в туалете... Эх вы ! Просрали всё!
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