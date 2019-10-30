Украина не будет подавать заявку в НАТО: Кулеба сделал тревожное заявление

Украина не будет повторно подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) на заседании Североатлантического совета в Киеве. Это является техническим, а не политическим вопросом.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

НАТО "ТСН"

"В Киеве никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом", – сказал он во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе 30 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

В свою очередь пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"Петр Порошенко предложил председателю Верховной Рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к Североатлантическому совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ.

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