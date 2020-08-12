Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 задержанных вагнеровцев

Офис генерального прокурора Украины 11 августа 2020 обратился в генеральную прокуратуру республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси.

Об этом сообщил сайт Офиса генерального прокурора Украины. Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, Беларусь выдаст Украине боевиков российской частной военной компании Вагнера после того, как будет доказана их вина. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону.