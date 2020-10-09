Украина намерена выйти из соглашения СНГ по борьбе с незаконной миграцией

Кабинет министров 9 октября принял проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве стран-участниц СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада. Как сообщает "Интерфакс-Украина", это будет способствовать подписанию двусторонних соглашений с другими странами.

"Выход Украины из данного соглашения освободит страну от выполнения формальных обязательств и будет содействовать активизации процесса подписания двухсторонних соглашений с другими государствами, принимая во внимание современные направления в сфере борьбы с нелегальной миграцией", – сказано в сообщении.

Соглашение было подписано 6 марта 1998 года в Москве и ратифицировано 17 марта 1999 года.

Текст законопроекта обнародовал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о финансовой разведке. Соответствующий указ в июле подписал президент Владимир Зеленский.