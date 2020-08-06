Украина надеется на обмен 100 пленных в ближайшие недели, – Ермак

В Офисе президента Украины рассчитывают в течение ближайших недель освободить из плена террористов на Донбассе 100 человек.

Об этом в интервью Reuters заявил глава ОП Андрей Ермак. Соответствующий список уже передан посредникам в ОБСЕ.

Он уточнил, что список примерно с таким же количеством подали и оккупанты.

"Надеюсь, что это (обмен) произойдет в ближайшее время. Я думаю, что через несколько недель", – сказал Ермак.

Глава ОП также отметил, что президент Владимир Зеленский давил на российского лидера Владимира Путина во время последнего телефонного разговора по этому вопросу.

"Была договоренность, что список будет предоставлен, он уже передан – это в основном крымские татары, незаконно удерживаемые в Крыму. Мы ждем ответа", – отметил пояснил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в Трехсторонней контактной группе еще в начале июля заявила о Украина заявила о готовности к обмену пленными с "Л/ДНР" в формате "всех на всех" и ожидала подтверждения со стороны оккупантов. При этом представитель России тогда обвинил Киев в "срыве договоренностей".

Напомним, что в апреле Украина провела обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". Первый этап состоялся на КПВВ Майорское. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9. Второй этап состоялся в районе Счастья. Украина получила 11 бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.