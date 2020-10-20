Украина начинает строить две государственные военно-морские базы, – Зеленский

Карина Бондаренко Политика 11:43, 20.10.2020 Обновлено: 11:59, 20.10.2020

В Украине начинается строительство двух государственных военно-морских баз для защиты черноморского региона.

Об этом 20 октября заявил президент Владимир Зеленский во время выступления с ежегодным обращением к украинцам с трибуны Верховной Рады. Его транслировал онлайн телеканал "Рада" в YouTube.

Он подчеркнул, что Украина строит базы самостоятельно, а не в партнерстве с кем-то.

"Мы начинаем строить, что важно – не совместно, не в партнерстве, не кому-то, а Украина и для Украины – две государственных украинские военно-морские базы для защиты черноморского региона", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский начал свое ежегодное послание к парламенту с шутки в духе конспирологической теории о чипировании населения планеты.

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