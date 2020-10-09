6 октября суд решил оставить подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. В ответ протестующие, которые собрались в поддержку подсудимого, решили не выпускать автозак с ним со двора суда. В результате произошло столкновение. Есть пострадавшие. Видео, на котором мужчина полицейский толкает в спину соучредителя партии "Демсокира" Виктора Трегубова, навевает ощущение дежавю. Сила на силу. Стенка на стенку. Сразу же вспоминается, что в условиях произвола властей сопротивление - это единственный выход остаться человеком. Но, действительно мы уже живем в Украине Януковича и Кучмы, если нам приходится отстаивать ценности кулаками?

На то, что решение продолжать держать Антоненко под стражей продиктовано политическими мотивами указывают многие детали, пишет Лариса Волошина для издания "День". Раздраженная реакция власть имущих на любое напоминание о пресс-конференцию с участием президента, на которой в качестве доказательств фигурировали психологические экспертизы ходы. Президент Украины лично принимал участие в обвинении добровольцев и волонтеров в страшном преступлении, где в качестве аргумента виновности приводились телефонные болтовня воскресной давности о выборах, аморфность людей и их усталость от войны. Но показательны не только детали обвинения. Есть и другие судебные процессы, где людей при наличии более однозначных оснований отпускают под залог, подписку или просто личное обязательство. Бывает и такое. 5 октября в Херсоне под залог вышла старшая преподавательница "Херсонской академии непрерывного образования" Татьяна Кузьмич псевдо "Цветаева". Контрразведка СБУ в августе этого года задержала ее по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу российской спецслужбы.

По версии следствия, в 2015 году Татьяну Кузьмич - тогда руководитель ОО "Русич" - посетила оккупирован Крым, где была завербована представителем российской спецслужбы с псевдонимом "Александр Престолов". Сообщается, что "Цветаева" шпионила за украинскими службами, передавая собранные материалы по электронной почте, а также при личных встречах с россиянами на оккупированном полуострове и в Москве. Во время обысков у нее был изъят компьютер с открытой на нем по электронной почте, через которую она передавала полученную информацию, а также кредитные карты "Сбербанка России", российские деньги и российские агитматериалы. После задержания в Кузьмич приезжала ряд пророссийских политиков и адвокатов. Издание "новостной", подробно разбирая этот кейс, вспоминает заинтересованные стороны. "Россотрудничество", ОО "Русский молодежное движение" и "Русско-Украинский культурно-просветительский центр" Соотечественники ". Более 500 000 залога по Кузьмич, по информации СМИ, оплатил депутат партии" Оппозиционный блок ". Неплохое окружение в подозреваемого, да же? И вот нет. Человек, которого взяли на шпионаже - на свободе. А доброволец, автор патриотических песен - в тюрьме. Так стоит ли удивляться, что люди идут в лобовую атаку на правоохранителей судами в патриотов? Граждане не верят в беспристрастность судебной системы. Особенно, когда видят, как одних без оснований отпускают, а в обвинении других принимает участие весь властный иконостас.

Принцип "Друзьям все, а врагам - закон" постепенно трансформируется в: "Скажи мне по отношению к кому ты вспомнил о доказательствах и я скажу чьей стороне ты служишь". Коллективная воображение склонна к формированию единодушных выводов. Особенно в условиях войны, в которой всегда есть только две стороны. Мы - они. Свои - чужие. Наши защитники и наши враги. Пытаясь сыграть в отстраненность, власть неизбежно попадает под подозрение. В головах людей формируется четкое представление: если российские наемники кичатся своей безнаказанностью, то патриотам пора биться за выживание страны. Кто бы ни пытался получить выгоду от недоверия общества к власти, последняя берет в собственной дискредитации ли активное участие. Действующей президентской команде уже обвиняют в измене. Постепенно все эти Оманы и туманы сольются в уверенность, что Банковая представляет опасность для выживания каждого. В таких условиях крайне опасно объяснять собственные просчеты злокознямы политиков прошлого. Президент системно игнорирует запрос граждан на справедливость. Украина Зеленского можно сравнить с пороховой бочкой, которая состоит из тотальной подозрения, идеологического противостояния и недоверия. Если не будут сделаны выводы, ее детонация - это только вопрос времени.

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