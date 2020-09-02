Украина на переговорах по Донбассу в ТКГ договорилась о разминировании

Кирилл Лютый Политика 20:56, 2.09.2020

Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминную деятельность, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Об этом вечером в среду, 2 августа, сообщил Офис президента Украины.

Новость дополянется.

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Политика

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