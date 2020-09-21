Украина может взять Донбасс завтра, – экс-военный ВМС США

Украинская армия может военным путем освободить оккупированные РФ территории Донбасса хоть завтра.

Об этом в интервью изданию Гордон заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах. Он уточнил, что вопрос Донбасса сложнее, чем проблема Крыма.

"Мое лично мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша [сегодняшняя] армия – не [армия] 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем незаменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть", – сказал американский офицер.

По его мнению, украинская армия не идет в наступление, поскольку после освобождения оккупированной территории возникнет много проблем, которые невозможно решить военным путем.

"А дальше что? Ну хорошо, Европейский союз, Америка помогут отстроить инфраструктуру (например, дороги), людей занять, а как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют", – сказал Табах.

Также, по его мнению, возникнут проблемы и с правами человека.

“Тех, у кого кровь на руках, вы арестуете и отдадите под трибунал, а что с теми, кто пошел купить буханку хлеба или просто работал на заводе там? Они кто будут: предатели, коллаборанты? Это надо как-то обсудить, как-то решить. А кто это решит? Очень сложный вопрос", – отметил бывший военный.

Он также высказал свое мнение по поводу возвращения Украине аннексированного Крыма, отметив, что это проблема решается проще, чем с Донбассом.

"Что касается Крыма... Я думаю, что Россия все-таки развалится – надеюсь, до того, как [развалится] Украина, – и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в Украину. А придет он в Украину только по одной причине: если в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму", – сказал Табах.

По его мнение, лучшим вариантом было бы и похожее разрешение военного конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН заявили, что Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе, не смотря на то, что они не всегда выполняются.

Украине не стоит решать вопрос возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма военным путем. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, отметив, что военный способ решения конфликта с РФ есть, однако крайне он невыгоден и опасен для Украины.