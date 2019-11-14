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14 ноября • обновлено в 12:36
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"Украина может выйти из Минских соглашений!" Пристайко предупредил об угрозе

1.9т
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Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров нормандской четверки не даст результата.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, отметив, что Украина, Германия и Франция уже одобрили предварительную дату переговоров, сейчас все стороны ждут ответа России, передает "ВВС Украина".

"Мы рассчитываем на четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас. На такой разговор рассчитывает Владимир Зеленский", - сказал он.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

При этом Пристайко откровенно признает, что ждать прорыва на этих переговорах не стоит: лидеры соберутся, поговорят и одобрят коммюнике, его проект предварительно уже согласовали.

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С другой стороны, говорит он, если эта встреча не даст результата, Киев будет думать, что делать дальше – варианты разные, вплоть до выхода из Минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 ноября МИД Германии заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

  • Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Тема
Минские договоренности
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Комментарии
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
А кому Минские соглашения нужны?Прежде всего нам Украине,чобы вернуть Донбасс.России и Германии с Францией как то по барабану,выйдем мы из Минских соглашений или не выйдем.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Выходите,кто вас держит?
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van Dijk Max
van Dijk Max
выход урины из минских прежде всего выгоден западу , нежели России . Возрастут ставки риска по урк долговым бумагам , ет значит урина будет брать в долг по завышенной ренте. Цена земли упадет , значит мона купить еше дешевей , чем сейчас .доведя до полной разрухи свинячий хлев , друзи урины с запада , возьмут себе земли на которые положили глаз.
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