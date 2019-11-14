"Украина может выйти из Минских соглашений!" Пристайко предупредил об угрозе

Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров нормандской четверки не даст результата.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, отметив, что Украина, Германия и Франция уже одобрили предварительную дату переговоров, сейчас все стороны ждут ответа России, передает "ВВС Украина".

"Мы рассчитываем на четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас. На такой разговор рассчитывает Владимир Зеленский", - сказал он.

Вадим Пристайко 24 канал

При этом Пристайко откровенно признает, что ждать прорыва на этих переговорах не стоит: лидеры соберутся, поговорят и одобрят коммюнике, его проект предварительно уже согласовали.

С другой стороны, говорит он, если эта встреча не даст результата, Киев будет думать, что делать дальше – варианты разные, вплоть до выхода из Минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября МИД Германии заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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