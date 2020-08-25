Украина может упростить въезд для белорусов: в ОП рассказали о подготовке к притоку беженцев

Президент Владимир Зеленский поддержал идею разработки смягченных условий въезда в Украину для белорусских граждан в связи с напряженной внутриполитической ситуацией в Беларуси.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Офиса президента. Уточняется, что об этом вопросе глава Украины высказался на традиционном селекторном совещании 25 августа.

Также на совещании рассматривался вопрос подготовки к возможному массовому притоку беженцев из Беларуси в случае ухудшения ситуации в этой стране.

В ОП подчеркнули, что Зеленский призывает белорусские власти к поиску диалога с общественностью, чтобы все закончилось мирно и без кровопролития.

Напомним, ранее Офис президента процитировал следующее заявление украинского лидера, сделанное на селекторном совещании:

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости. На сайте Офиса украинского президента о поздравлении не упоминается.

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