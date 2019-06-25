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Украина может уйти из ПАСЕ: в Раде сделали громкое заявление

10.3тЧитать материал на украинском

После возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

Такое заявление сделала исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. "Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", – цитирует ее слова "Интерфакс-Украина".

Ионова заявила, что украинская делегация намерена протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник. "Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря без Украины", – отметила она.

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ПАСЕ

ПАСЕ

KP.UA

При этом нардеп напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

Ионова сказала, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко – "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими". По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети был опубликован полный список голосовавших за возвращение России в ПАСЕ в ночь на 25 июня. Резолюцию единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

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Персоны
Мария ИоноваВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
ПАСЕВерховная Рада Украины
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
ВСЁ!!! Конец пятилетней лжи о "российской агрессии", "аннексии Крыма", "захвате Донбасса". Майданные брехуны жидко о босрались перед мировой общественностью. Ещё докажем их вину в крушении Боинга и кирдык воровскому, бан деровскому режиму.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Думаю, выход остался один. Всей укроделегации облить себя бензином и самосжечься. Этот героический поступок несомненно заставит европейцев задуматься и пересмотреть своё решение.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Крым Андрей, лучше бы мaйданутые на мaйдане так сделали. Спасли бы тысячи жизней, не было бы гражданской войны, зла, убийств, разрушений, милионного людского горя....
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Семенич Сем
Семенич Сем
Крым Андрей, Это бы было настоящий патриотический жест для всех политиков , а не рассказы про любовь до Украины . Но есть еще вариант два, стать одним из штатов США. И это было бы самое правильное решения для Украины. Сразу решились бы все вопросы с коррупцией , безопасностью и т.д. Правда лже патриотам Украины это не понравится.)))
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Kom AV
Kom AV
Рассмешили, особенно фразой -..."он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими". И эти люди что то говорят о демократии. Может лучше им поговорить о "телефонном" праве. Правда не понятно, это звонок сильного, что подразумевает "телефонное право", или звонок капризного ребёнка на работу родителя, в момент когда он не может оторваться от работы. Скорей второе.
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