Украина может стать главным союзником НАТО, ей повезло с победой Байдена, – Пионтковский

С победой Джо Байдена на выборах в США решительным образом меняется геополитическая ситуация в мире. Запад и НАТО возвращаются и как сильные игроки будут противостоять авторитарным режимам и их поползновениям на суверенитет соседних стран. Это самая главная новость для Украины, сказал в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский.

– Джо Байден – давний симпатик Украины. Но какой будет его политика в отношении нашей страны, как у президента США?

– Сам Байден неоднократно подчеркивал, в том числе и в своих последних дебатах с Трампом, что важнейшим и основным приоритетом его внешней политики будет поддержка Украины и сопротивление российской агрессии. И это не какое-то предвыборное заявление. Мы знаем, что еще в администрации Обамы Байден был главный по Украине, уделяя ей много внимания. Так что он является близким другом Украины. Вам в этом отношении повезло с результатом выборов США.

– Что именно может предпринять Байден в отношении Украины? Например, будут ли поставки оружия или же усиление санкций против России?

– Есть позиции, зафиксированные Соединенными Штатами, в том числе резолюциями Конгресса, которые при Трампе не реализовывались. Но я считаю, что не надо не принимать никаких новых адских санкций. Самые неприятные, разрушительные санкции для путинского режима уже предусмотрены знаменитым законом "О противодействии врагам Соединенных Штатов", принятым 2 августа 17-го года. Он почти единогласно был принят Конгрессом и Трамп его очень неохотно подписал. Проект предусматривал замораживание и арест финансовых активов, как написано в тексте закона – "олигархов и чиновников, близких к Путину".

Между прочим, как это выяснилось при расследовании, проведенным американскими институтами, это около триллиона долларов. Астрономическая сумма, которую путинская клептократия, включая высших чиновников, вывезла и она находятся в юрисдикции Соединенных Штатов. Эта мера разрушительная не только тем, что у руководителей России отбирается награбленное, но и тем, что приветствовалась бы подавляющим большинством российского населения.

Эти громадные средства рассматриваются как собственность российского народа и будут возвращены истинным владельцам – первому посткриминальному правительству России.

– Был же еще арест активов нескольких известных людей, включая Олега Дерипаску.

– Да, только потом их ему вернули обратно. Насколько мне известно, Байден и его окружение твердо нацелены на применение той меры, которой можно взорвать всю внутриполитическую ситуацию в России. Большинство российского народа встретят ее с ликованием. Это что касается санкций.

Что касается поддержки Украины, то тут уже зависит от дипломатической инициативы Украины. По-моему, вполне созрела ситуация в администрации Байдена для предоставления Украине так называемого статуса Major Non-NATO Ally – главный союзник, не член НАТО. Этот статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Все они ближайшие союзники НАТО, что дает фактически такой же доступ к военной помощи Соединенных Штатов как и членство в НАТО. Но за исключением так называемого пункта 5.

– Выходит для Украины открываются широкие возможности по оказанию военной помощи?

– Украина формально подала на этот статус еще года три или четыре назад. Он даже рассматривался в одной из палат Конгресса, палатой представителей был поддержан, но потом администрация Трампа, как и многое другое, связанное с санкциями, замотала его. Теперь самое время все это выполнить.

Решительные намерения Байдена по оказанию помощи Украине будут выполнены, потому что они пользуются полной поддержкой и республиканцев. Вот самое удивительное, что в столь разделенном американском политикуме существует, наверное, единственный внешнеполитический пункт повестки дня, в котором достигнут абсолютный консенсус военно-политического истеблишмента Америки.

– Если после победы Трампа в России пили шампанское, то выигрышу Байдена, наверное, расстроились?

– С Трампом получилось не совсем так, как в Кремле думали. Американский президент – это не русский царь. В США сложная система сдержек и противовесов. Как раз вот это единство в Конгрессе мешало Трампу реализовывать все путинские хотелки. Все, что делалось в пользу Украины при президентстве Трампа, было не благодаря ему, а вопреки.

Теперь уже нет никаких препятствий. Но самый главный результат поражения Трампа – это возвращение Запада на международную арену. Почему Трамп был так любим Путиным и всем российским политическим классом? Потому что отрицал существование такого института как Запад, свободный мир – он просто не понимал значения этих слов. Для него America first означала прежде всего разборки со всеми американскими союзниками. Он воспринимал свое президентство чисто с финансовой стороны, видел себя хозяином какого-то хозяйствующего объекта, а международные отношения строил исключительно с точки зрения финансовой выгоды тех или иных сделок.

То же самое относится и к НАТО. Вот это особенно нравилось Путину.

Геополитическая ситуация в мире решительным образом меняется. Запад и НАТО возвращаются как сильные игроки, готовые противостоять авторитарным режимам и их поползновениям на суверенитет соседних стран. Это самая главная новость для Украины.

– В последнее время читаю, что Путин может уйти из-за проблем со здоровьем, мол, у него обнаружили болезнь Паркинсона.

– Я все время старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина. Но есть объективные вещи. Например, он полгода сидит в бункере и есть явные странности в его поведении. В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина. И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу. А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна.

– А Байден для самой Америки – это хорошо или плохо?

– Байден – хорошо и для мира и для Америки. Очень многие его недооценивают, а ведь Байден одержал в процессе этой избирательной компании две исторические победы. Первую во время праймериз Демократической партии над крайне левом кандидатом Сандерсом. Левое крыло – почти прокоммунистическое и его влияние нарастает. Байдену удалось остановить эту угрозу и удалось победить Трампа.

Байден – самый подготовленный во внешнеполитической области к выполнению функций американского президента со времен Буша-старшего. После него были люди как бы из провинции, без большого опыта. Так что Байден – это спасение Америки в один из самых критических моментов для ее истории.