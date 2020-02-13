Украина может "слить" Крым: в Меджлисе забили тревогу

Власти Украины могут действительно вести переговоры о том, чтобы обменять оккупированный Россией Крым на Донбасс.
Опасения выразил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает "Громадське". Он вспомнил слова о компромиссе, прозвучавшие от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Действительно есть опасения, что и правда ведутся какие-то переговоры о том, чтобы "слить" Крым. Поэтому мы должны проводить активную информационную кампанию, люди должны четко понимать, что нельзя ни в коем случае менять воду в Крым на Донбасс, нельзя менять воду в Крым на политзаключенных. Ведь сегодня отпустят за воду одних, а завтра захватят другие", – отметил Бариев.
Он добавил, что Россия действительно заинтересована в подаче воды, ведь уже в марте Крым столкнется с серьезной проблемой с водой.
"Ситуация будет ухудшаться, приближаясь к лету. А других источников подачи воды, кроме днепровской воды, в Крыму нет. Поэтому вода – это главный инструмент в деоккупации Крыма", – заявил Бариев.
Украина может "слить" Крым
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.
Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.
Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.
Арахамия, делая заявление о возможности компромисса с водой для полуострова, подчеркивал, что это его личное мнение.
Позже Арахамия оправдался за скандальный компромисс.
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