Украина может "слить" Крым: в Меджлисе забили тревогу

Власти Украины могут действительно вести переговоры о том, чтобы обменять оккупированный Россией Крым на Донбасс.

Опасения выразил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает "Громадське". Он вспомнил слова о компромиссе, прозвучавшие от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Действительно есть опасения, что и правда ведутся какие-то переговоры о том, чтобы "слить" Крым. Поэтому мы должны проводить активную информационную кампанию, люди должны четко понимать, что нельзя ни в коем случае менять воду в Крым на Донбасс, нельзя менять воду в Крым на политзаключенных. Ведь сегодня отпустят за воду одних, а завтра захватят другие", – отметил Бариев.

Он добавил, что Россия действительно заинтересована в подаче воды, ведь уже в марте Крым столкнется с серьезной проблемой с водой.

"Ситуация будет ухудшаться, приближаясь к лету. А других источников подачи воды, кроме днепровской воды, в Крыму нет. Поэтому вода – это главный инструмент в деоккупации Крыма", – заявил Бариев.

Украина может "слить" Крым

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