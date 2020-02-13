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13 февраля • обновлено в 13:12
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Украина может "слить" Крым: в Меджлисе забили тревогу

1.3т
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Власти Украины могут действительно вести переговоры о том, чтобы обменять оккупированный Россией Крым на Донбасс.

Опасения выразил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает "Громадське". Он вспомнил слова о компромиссе, прозвучавшие от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

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"Действительно есть опасения, что и правда ведутся какие-то переговоры о том, чтобы "слить" Крым. Поэтому мы должны проводить активную информационную кампанию, люди должны четко понимать, что нельзя ни в коем случае менять воду в Крым на Донбасс, нельзя менять воду в Крым на политзаключенных. Ведь сегодня отпустят за воду одних, а завтра захватят другие", – отметил Бариев.

Он добавил, что Россия действительно заинтересована в подаче воды, ведь уже в марте Крым столкнется с серьезной проблемой с водой.

"Ситуация будет ухудшаться, приближаясь к лету. А других источников подачи воды, кроме днепровской воды, в Крыму нет. Поэтому вода – это главный инструмент в деоккупации Крыма", – заявил Бариев.

Украина может "слить" Крым

Украина может "слить" Крым

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Меджлис Новости Крыма
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто в России просил воду для Крыма? назовите фомилию...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россия никогда не сдаст Донбасс. Ни за воду, ни за деньги
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Сами придумывают ,сами возмущаются , успокойтесь ...обмен НЕВОЗМОЖЕН.
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