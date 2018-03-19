Украина может признать Путина и его выборы нелегитимными

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.

Соответствующий документ был зарегистрирован в понедельник, 19 марта, под номером 8153.

Авторами проекта являются нардепы от "Народного фронта" Максим Бурбак и Георгий Логвинский.

Полное название документа гласит: "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Текст проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что 1 марта Рада приняла послание к международному сообществу, в котором призвала не признавать легитимности выборов президента РФ.

Учора в Росії відбулися перевибори міжнародного злочинця Путіна. Верховна Рада @verkhovna_rada підтримала звернення до всіх країн вільного світу-не визнавати легітимності виборів Президента Росії і його рішень, виходячи із принципу права-право не може виникнути з правопорушення. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 19 марта 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко выступил с жестким заявлением по выборам Путина в Крыму.