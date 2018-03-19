УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Украина может признать Путина и его выборы нелегитимными

2.4тЧитать новость на украинском

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.

Соответствующий документ был зарегистрирован в понедельник, 19 марта, под номером 8153.

Авторами проекта являются нардепы от "Народного фронта" Максим Бурбак и Георгий Логвинский.

Новости
Выборы президента России в Крыму: в Меджлисе опровергли победу Путина

Полное название документа гласит: "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Текст проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что 1 марта Рада приняла послание к международному сообществу, в котором призвала не признавать легитимности выборов президента РФ.

Новости
"Поддерживаем Украину": Германия осудила выборы Путина в Крыму

Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко выступил с жестким заявлением по выборам Путина в Крыму.

Читайте все новости по теме "Выборы в России" на Обозревателе.

Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook

Наши блоги