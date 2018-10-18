Украина может получить от США мощнейшее оружие: первые подробности

В США предложили новую военно-техническую помощь для Украины, в том числе и для военно-морских сил. Так, военный атташе посольства Штатов отправил письмо в Минобороны Украины с предложением передачи на вооружение фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Ожидается, что это поможет значительно улучшить обороноспособность Вооруженных сил Украины в Черноморском и Азовсоком регионах, пишет "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" способны осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. Их производство происходило в 1975-2004 годах, а кроме США такими фрегатами владеют еще несколько стран.

Фрегат Oliver Hazard Perry Wikipedia

ВМФ США постепенно выводит эти фрегаты из состава флота, заменяя их другими, что и дает возможность передавать экземпляры другим странам.

Как писал OBOZREVATEL, в конце сентября войска Операции Объединенных сил получили новую мощнейшую бронетехнику, разработанную в Украине.