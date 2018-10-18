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Украина может получить от США мощнейшее оружие: первые подробности

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В США предложили новую военно-техническую помощь для Украины, в том числе и для военно-морских сил. Так, военный атташе посольства Штатов отправил письмо в Минобороны Украины с предложением передачи на вооружение фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Ожидается, что это поможет значительно улучшить обороноспособность Вооруженных сил Украины в Черноморском и Азовсоком регионах, пишет "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" способны осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. Их производство происходило в 1975-2004 годах, а кроме США такими фрегатами владеют еще несколько стран.

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Украина может получить от США мощнейшее оружие: первые подробности

Фрегат Oliver Hazard Perry

Wikipedia

ВМФ США постепенно выводит эти фрегаты из состава флота, заменяя их другими, что и дает возможность передавать экземпляры другим странам.

Как писал OBOZREVATEL, в конце сентября войска Операции Объединенных сил получили новую мощнейшую бронетехнику, разработанную в Украине.

Место
Украина
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Соболева Марина
Соболева Марина
вам мало своих консервных банок )))) помойка.
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Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
Соболева Марина, ты ёбанутая овца,не разбирающаяся в ситуации! я служил в начале 80-х на флоте и видел какие корабли были на вооружении ВМФ СССР. на то время это были хорошие корабли- БПК,СКР.РК и другие. но прошло более 40 лет,и эти корабли превратились в ржавые консервные банки,до сих пор стоящие на вооружениеи педерации. а американцы предлагают вполне боеспособные корабли,способные противостоять кацапскому флоту в Черном и Азовском морях. ну если ты помнишь два года назад тунисский скотовоз потопил кацапское разведсудно,что показывает не такую уж и сложную задачу в потоплении кацапских шкарлупок!
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Doc I
Doc I
Соболева Марина, У Рашки и такого нет. Нищая Рашка свой основной корабль на Черном море отремонтировать не может - денег нет у нищебродов и в Рашке думают или порезать Москву или может пусть холопы сбросятся на эту рухлядь
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Олег Олег
Олег Олег
Россия только за. Передайте хохлосвиньям такое оружие, что бы эти ссыкливые твари наконец то перестали пиздеть и начали воевать, России очень нужен повод для окончательного уничтожения свинарника - украины. Мы за короче, передавайте быстрее
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Doc I
Doc I
Олег Олег, Ты уже собрался воевать? Ну так вперед, чего это ты там раком стоишь и скулишь - в бой тупая свинья
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Ukr Igore
Ukr Igore
Олег Олег, " Чи хочуть сросыяньці воювати?!
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Daks Viktor
Daks Viktor
Як мокшу схвилювала тема, що американці передадуть Україні свої лінкори. Глянув сьогодні зранку і бачу, що зігнали під цю тему майже всіх моцковських тролів. Видно конкретно ця тема зачепила мокшанський вонючий кремль. Але це ще не все. Ще більше сюрпризів мокшу жде спереду 😁😁😁😁
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