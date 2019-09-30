Cамое неприятное для Украины из того, что произошло в последние дни, – это отставка спецпредставителя США Курта Волкера.

Существует две Америки в том, что касается отношения США к Украине.

Одна Америка – это президент Трамп, который по каким-то причинам во всем поддерживает Путина и старается максимально ему угодить. Он такой же враг Украины, как и Путин. Ещё во время своей избирательной кампании Трамп повторял, что в Крыму говорят по-русски, поэтому он должен быть в составе России. А на недавней встрече с президентом Зеленским он издевательски послал того - "идите к Путину, он рассмотрит ваши проблемы". Таково отношение Трампа к Украине.

Но есть и другая Америка – это практически весь политический истеблишмент, Конгресс, включая республиканцев, и даже многие члены трамповской администрации. Они поддерживают борьбу Украины за свою независимость, за сохранение своего суверенитета, потому что они понимают, что подчинение Украины станетдля Путина трамплином для дальнейшей экспансии против Запада.

Эту иную позицию США артикулировал и реализовывал Курт Волкер и поэтому его так ненавидели в Кремле. Все, что он делал для Украины - антикремлевские санкции, поставки оружия, в том числе и Джавелинов – делалось вопреки Трампу.

Не менее важно, что Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. Путин намерен впихнуть раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины, ничего в ней не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Тем самым он стремится создать внутри Украины совершенно легальный с точки зрения нового украинского закона об особом статусе военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии.

(Вчера в своей программе Соловьев открыто озвучил первоочередные планы Кремля в этом направлении: освободить от украинских карателей захваченные части Донецкой и Луганской областей).

Путину нужна вся Украина - полный контроль над ней и полное её подчинение. Для этого он пытается соблазнить украинское руководство мнимым восстановлением её территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.

Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих контактов с украинским руководством, и в его переговорах российской стороной. Он все время подчеркивал, что Украина на это не пойдёт, так как Москва не собирается выполнять ключевые положения минских соглашений – вывод своих военных структур и возвращение Украине контроля над её границей.

Украина потеряла своего верного союзника и друга в администрации США в контексте общего ослабления внешнеполитических позиций Украины на Западе: возвращение России в ПАСЕ, пропутинская позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, замораживание военной помощи США и, наконец, совет Трампа Зеленскому.

Основной причиной, вызвавшей, на мой взгляд, эту цепь событий, была риторика нового украинского руководства. В течении полугода Запад слышит от этих людей, что они победили в Украине "партию войны". Оказывается в Украине последние 5 лет правила некая "партия войны", а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти замечательные люди не понимают, что, обличая своих предшественников как "партию войны" они обличают при этом все украинское государство. И в какое же положение они ставят те силы на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все они поддерживали 5 лет "партию войны" и были, следовательно, военными преступниками.

Я не понаслышке знаю, что каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями в ходе внутриполитической борьбы на Западе.

А теперь вот Трамп сказал: "идите к Путину, и он все решит", а Волкер вынужден был уйти в отставку. Это не конец противостояния друзей и врагов Украины на Западе. Против Трампа начался процесс импичмента. Но важно понимать одно: Запад никогда не будет более проукраинским, чем само украинское руководство.

Завтра 1 октября состоится встреча контактной группы в Минске. На предыдущей встрече 18 сентября второй президент Украины Леонид Кучмы отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, несмотря на наличие визы советника Зеленского Ермака. Как рассказывают, он заявил: "С меня хватит Будапештского меморандума".

Москва в ультимативном порядке продавливает сейчас эту пресловутую формулу. Её подписание будет означать фактически признание Украиной результатов российской агрессии: аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".

В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Скабеев, бегал с микрофоном и буквально допрашивал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания.

На президента Украины оказывается громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона, Коломойского, Богдана. Первое октября может стать датой капитуляции властей Украины.

Но в этом случае и капитуляция и подписавшие её власти будут отвергнуты украинским обществом.

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