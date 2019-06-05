"Украина — любимая игрушка": в России раскрыли любопытный нюанс о Путине

Журналист и публицист Леонид Радзиховский рассказал, что президент России Владимир Путин лично определяет политику в отношении Украины.

"Для Путина Украина — любимая "игрушка", и никому другому он ее всерьез поиграть не отдавал. А вот хочет ли Путин принципиально изменить политику в отношении Украины? В этом я очень сильно сомневаюсь", – говорится в блоге Радзиховского на сайте Собеседник.

По словам журналиста, отношения с Украиной определяет только президент России лично и больше никто. Радзиховский написал, что вряд ли Путин откажется от другой любимой "игрушки" — ДНР/ЛНР, а также наладит отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Слухи о смене политики в отношении Украины появились одновременно со слухами о возможной отставке помощника Путина – Владислава Суркова, а также назначении на его место недавнего спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаила Бабича, добавил публицист. Но, по его мнению, смена политики не зависит от стрелочников.

"Кого бы ни назначили — Бабича ли, Суркова ли, еще кого, — будет постоянный контроль в режиме короткого поводка", – подытожил Радзиховский.

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