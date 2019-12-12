Украина изменила коммюнике "нормандской встречи": названа причина

Информация о том, что Офис президента Украины изменил коммюнике "нормандской встречи" в Париже, является раздутой.
Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников в эфире "Громадського". Он объяснил, что на самом деле произошло.
"Надуманная, раздутая история из ничего... Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе – идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском", – подчеркнул он.
Появились подробности изменения коммюнике "нормандской встречи"
Как сообщал OBOZREVATEL, была изменена часть текста, где говорилось об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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