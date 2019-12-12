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12 декабря • обновлено в 09:42
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Украина изменила коммюнике "нормандской встречи": названа причина

3.4т
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Информация о том, что Офис президента Украины изменил коммюнике "нормандской встречи" в Париже, является раздутой.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников в эфире "Громадського". Он объяснил, что на самом деле произошло.

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"Надуманная, раздутая история из ничего... Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе – идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском", – подчеркнул он.

Появились подробности изменения коммюнике "нормандской встречи"

Появились подробности изменения коммюнике "нормандской встречи"

Как сообщал OBOZREVATEL, была изменена часть текста, где говорилось об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Что значит раздутой? Это имело место быть, шароварники думали, что этого никто не заметит))) Селюки они и есть селюки...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Наверна гyглом переводили. Я впечатал в ихний переводчик фразу "Зелeнский не враг себе, а просто так получается". Перевёл её на японский, японский - на немецкий, потом французский и снова русский. И - бац! Смысл сменился на противоположный: "Xerensky не его собственный враг, но в конечном итоге..."
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Куролесов Вася
Куролесов Вася
Ну да,вставить несуществующие слова,из-за которых меняется суть,и думать что прокатит. Верх идиотизма.
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