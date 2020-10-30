Украина созвала экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) с помощью координационных механизмов прекратила обстрелы украинских позиций и инициировала экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

Об этом 30 октября заявил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщила пресс-служба Офиса президента. У главы государства назвали обстрел со стороны пророссийских сепаратистов попыткой срыва договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня от 27 июля.

По словам Арестовича, представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ квалифицировали произошедшее на Донбассе как инцидент, имеющий признаки сознательной эскалации конфликта.

Украинская сторона ждет ответа от российской стороны и от ОБСЕ по поводу экстренного заседания рабочей группы по безопасности.

Экстренное заседание политической подгруппы ТКГ назначили на 30 октября Telegram-канал Украинской делегации для участия в ТКГ

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября противник четыре раза обстрелял украинских военных из гранатометов у Водяного и Шумов Донецкой области.