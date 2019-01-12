МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Украина идет в НАТО: генерал назвал вероятные сроки

1.9тЧитать материал на украинском

Украина может быть готова к членству в военно-политическом блоке НАТО в течение 5-10 лет.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

Он назвал "достаточно реалистичной" возможность достигнуть стандартов Североатлантического альянса к 2020 году, о которых накануне сказал президент Украины Петр Порошенко.

При этом генерал подчеркнул, что в НАТО вступают не вооруженные силы, а государство. "В связи с этим у нас есть заявления представителей нашего правительства, которые сказали, что, безусловно, к 2020 году выполнят 1300 открытых требований стандартов НАТО, но есть еще закрытые требования", - рассказал он.

Украина идет в НАТО: генерал назвал вероятные сроки

"Капитал"

Романенко отметил, что для ВСУ есть соответствующий план реформирования, который был наработан.

Новости
Курс на НАТО и ЕС: Климкин сделал неожиданное заявление

"Принципиальным шагом в этом процессе является то, что касается управления Минобороны, Генштаба. Принципиальным является то, что Украина отходит от российской системы управления, в которой Генштаб входил в состав Минобороны, как это было в царской России, в советских вооруженных силах и как это остается в современной РФ, и переходим к так называемой англо-саксонской системе, в которой Минобороны выполняет чисто военно-политическую функцию, всесторонне обеспечивая вооруженные силы", - отметил он.

В целом, по словам генерала, была проделана большая работа по реформированию оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО.

"Были набраны обороты, и я думаю, что то, что касается ВСУ, до 2020 года должно быть выполнено, что касается государства, то большая работа еще впереди", - убежден эксперт.

По словам Романенко, Украина должна сначала получить план действий относительно членства в НАТО, а затем вступить в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 22 ноября приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно европейского и евроатлантического курса Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите НАТО он услышал главный месседж — двери Альянса для Украины открыты.

По его словам, Украина проведет в обозримом будущем два референдума, на которых будут вынесены вопросы вступления страны в НАТО и Европейский Союз.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
8
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Политика XXI века - США хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "к 2020 году выполнят 1300 открытых требований стандартов НАТО" А сколько вы уже выполнили вступив на курс вступления в НАТО? Или пока так только, словесная подготовка?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andrei andrei
andrei andrei
Хохлы порешали 😁 А НАТО то спросили?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги