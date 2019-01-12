Украина идет в НАТО: генерал назвал вероятные сроки

Украина может быть готова к членству в военно-политическом блоке НАТО в течение 5-10 лет.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

Он назвал "достаточно реалистичной" возможность достигнуть стандартов Североатлантического альянса к 2020 году, о которых накануне сказал президент Украины Петр Порошенко.

При этом генерал подчеркнул, что в НАТО вступают не вооруженные силы, а государство. "В связи с этим у нас есть заявления представителей нашего правительства, которые сказали, что, безусловно, к 2020 году выполнят 1300 открытых требований стандартов НАТО, но есть еще закрытые требования", - рассказал он.

"Капитал"

Романенко отметил, что для ВСУ есть соответствующий план реформирования, который был наработан.

"Принципиальным шагом в этом процессе является то, что касается управления Минобороны, Генштаба. Принципиальным является то, что Украина отходит от российской системы управления, в которой Генштаб входил в состав Минобороны, как это было в царской России, в советских вооруженных силах и как это остается в современной РФ, и переходим к так называемой англо-саксонской системе, в которой Минобороны выполняет чисто военно-политическую функцию, всесторонне обеспечивая вооруженные силы", - отметил он.

В целом, по словам генерала, была проделана большая работа по реформированию оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО.

"Были набраны обороты, и я думаю, что то, что касается ВСУ, до 2020 года должно быть выполнено, что касается государства, то большая работа еще впереди", - убежден эксперт.

По словам Романенко, Украина должна сначала получить план действий относительно членства в НАТО, а затем вступить в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 22 ноября приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно европейского и евроатлантического курса Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите НАТО он услышал главный месседж — двери Альянса для Украины открыты.

По его словам, Украина проведет в обозримом будущем два референдума, на которых будут вынесены вопросы вступления страны в НАТО и Европейский Союз.

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