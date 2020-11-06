Украина и Венгрия договорились "перевернуть страницу" и возобновить диалог, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто "перевернуть страницу" в отношениях между государствами и начать диалог.

О своем общении с венгерским коллегой Кулеба сообщил в Facebook. Дипломаты обменялись СМСками и поговорили по телефону.

Кулеба написал, что, узнав об обнаруженном у Сийярто COVID-19, сразу написал ему сообщение "с пожеланием скорейшей победы над вирусом".

После этого дипломаты пообщались по телефону.

"Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад, и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог", – рассказал Кулеба.

Он также добавил, что нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и общему европейскому и евроатлантическому будущему.

Кроме того дипломаты договорились вместе дистанционно посмотреть футбольный матч между украинским Динамо и венгерским Ференцварошем и обмениваться впечатлениями в СМС-сообщениях.

Украина и Венгрия решили "перевернуть страницу" Facebook Дмитрия Кулебы

Как сообщал OBOZREVATEL: