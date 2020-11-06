Украина и Венгрия договорились "перевернуть страницу" и возобновить диалог, – Кулеба
Кулеба пожелал главе МИД Венгрии быстрее побороть COVID-19
Дипломаты договорились вынести правильные выводы из случившегося две недели назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто "перевернуть страницу" в отношениях между государствами и начать диалог.
О своем общении с венгерским коллегой Кулеба сообщил в Facebook. Дипломаты обменялись СМСками и поговорили по телефону.
Кулеба написал, что, узнав об обнаруженном у Сийярто COVID-19, сразу написал ему сообщение "с пожеланием скорейшей победы над вирусом".
После этого дипломаты пообщались по телефону.
"Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад, и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог", – рассказал Кулеба.
Он также добавил, что нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и общему европейскому и евроатлантическому будущему.
Кроме того дипломаты договорились вместе дистанционно посмотреть футбольный матч между украинским Динамо и венгерским Ференцварошем и обмениваться впечатлениями в СМС-сообщениях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.
В Европейском Союзе отметили, что их позиция относительно сотрудничества с Украиной не изменится через дипломатические споры между Киевом и Будапештом, которые они должны решить самостоятельно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.