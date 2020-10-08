Украина и Великобритания подписали историческое соглашение

Украина и Великобритания 8 октября подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Исторический момент: соглашение подписано. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше сотрудничества между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы – Западный и Восточный – стали еще ближе", – написал он.

Зеленский и Джонсон подписали историческое соглашение Скриншот Dmytro Kuleba Twitter

Документ, подписанный во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон, заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Украина и Британия подписали меморандум о военном сотрудничестве на $1,5 млрд.

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