Украина и Турция создадут новый формат сотрудничества: заявление Зеленского и Эрдогана

Украина и Турция решили создать новый формат двустороннего диалога по вопросам политики и безопасности – ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два" (Квадрига).

Об этом было сказано в совместном заявлении глав Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам встречи в Стамбуле, которое опубликовала пресс-служба украинского лидера в пятницу, 16 октября.

Стороны подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство, а Турция заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и заверила, что продолжит прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма и Донбасса.

Турецкая сторона сообщила, что поддерживает вступление Украины в НАТО и будет проводить с украинской армией совместные учения. Также была отмечена важность объединения усилий для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе в рамках региональных механизмов и НАТО.

"Выражаем удовлетворение динамикой развития двустороннего сотрудничества, в частности, в оборонной сфере и в области военно-технического сотрудничества. Поручаем министерствам обороны и другим причастным ведомствам двух стран обеспечить успешную реализацию всех проектов, представляющих взаимный интерес.

Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой. Подчеркиваем необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 16 октября находился с рабочим визитом в Турецкой Республике, где также встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре.

Также накануне Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören заявил, что войну на Донбассе можно закончить в любой день, но многое зависит от позиции России.