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Украина и Турция объединились для создания высокоточного оружия: что известно

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Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, оно будет функционировать на базе "Укрспецэкспорта", который входит в состав "Укроборонпрома", и турецкой компании Baykar Defence, которая специализируется на беспилотниках.

Цель - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Отмечается, что таким образом стороны смогут отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества.

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Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Украина и Турция объединились для создания высокоточного оружия: что известно

Укрновини

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов.

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