Украина и Россия готовят обмен списками пленных: что известно

Омбудсмен Украины Людмила Денисова и ее коллега из России Татьяна Москалькова договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.

Об этом стало известно во время их совместной встречи в Киеве, передает телеграм-канал РИА "Новости".

В ходе общения Москалькова заявила, что в список задержанных в Украине россиян входят 50 человек: 27 из них находятся в заключении, 23 – под подпиской о невыезде.

Также омбудсмены обоих стран договорились о предоставлении возможности независимым врачам обследовать задержанных в России украинцев, в том числе моряков.

Процесс обмена списками задержанных украинцев и россиян для дальнейшей верификации должен состояться во вторник, 15 июля.

Пленные украинцы в России hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать на судебном заседании главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого судят за госизмену.

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