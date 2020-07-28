Украина и Польша договорились не допустить реализации "Северного потока-2"

Карина Бондаренко Экономика 07:00, 28.07.2020 Обновлено: 08:15, 28.07.2020

Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".

Соответствующий вопрос обсудили министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович во время встречи в Варшаве, сообщили на сайте украинского МИД.

Чиновники подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы.

Стороны согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США относительно сотрудничества в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста МИД России из-за "военных парадов" в аннексированном Крыму.

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Экономика

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