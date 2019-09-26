Украина и НАТО: Столтенберг озвучил планы Зеленского

На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский поднимал тему вступления страны в Альянс.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке несколько дней назад, он затрагивал вопрос вступления Украины в НАТО", – цитирует Столтенберга МК.

Конкретных сроков, когда это может произойти, генсек НАТО не назвал, однако подчеркнул, что "двери остаются открытыми".

"Сегодня Украине необходимо фокусироваться на реформах. Важно модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права", – пояснил он, добавив, что НАТО "помогает Украине двигаться в сторону членства".

Зеленский и Столтенберг Пресс-служба Офиса президента

Как писал OBOZREVATEL:

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