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27 сентября • обновлено в 19:02
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Украина и НАТО: Столтенберг озвучил планы Зеленского

4.3т Читать материал на украинском

На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский поднимал тему вступления страны в Альянс.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке несколько дней назад, он затрагивал вопрос вступления Украины в НАТО", – цитирует Столтенберга МК.

Конкретных сроков, когда это может произойти, генсек НАТО не назвал, однако подчеркнул, что "двери остаются открытыми".

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"Сегодня Украине необходимо фокусироваться на реформах. Важно модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права", – пояснил он, добавив, что НАТО "помогает Украине двигаться в сторону членства".

Зеленский и Столтенберг

Зеленский и Столтенберг

Пресс-служба Офиса президента

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Персоны
Йенс Столтенберг Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НАТО политика
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "двери остаются открытыми". Забыл добавить что двери те - для прислуги)
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
И снова проходил мимо, Не только для прислуги! В эти двери также могут свободно проходить проститутки)))
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3
0

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