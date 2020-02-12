Вместе на земле, на воде и в воздухе: министр обороны провел важные встречи в Штаб-квартире НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе провел ряд важных встреч с партнерами Украины из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале. Делегация украинского ведомства прибыла в столицу Бельгии на заседание Североатлантического совета в среду, 12 февраля.

"Центральными темами для обсуждений и консультаций были вопросы военно-технического сотрудничества, противостояния гибридным угрозам и кибербезопасности, обмена разведывательной информацией. Это сверхважные вопросы для оборонного ведомства Украины", – подчеркнул глава министерства.

Андрей Загороднюк провел встречи в Штаб-квартире НАТО Коллаж

Он обсудил безопасность в Азовском и Черноморском регионах с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и Министром национальной обороны Польши Мариушем Блищаком.

Делегация Минобороны прибыла в Брюссель mil.gov.ua

"Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков", – отметил министр.

Коллеги из Турции, добавил он, помогут Украине усовершенствовать противовоздушную оборону в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange).

"Польская сторона также выразила полную поддержку в вопросе обретения Украиной Партнерства расширенных возможностей НАТО.

С министром национальной обороны этой страны Мариушем Блищаком обсудили дальнейшее функционирование литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG)", – сказано в сообщении.

Андрей Загороднюк на встречах в Штаб-квартире НАТО Telegram-канал министра

Андрей Загороднюк на встречах в Штаб-квартире НАТО Telegram-канал министра

Андрей Загороднюк на встречах в Штаб-квартире НАТО Telegram-канал министра

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Загороднюк заработал за декабрь 97,2 тысячи гривен, из которых зарплата – лишь 15,2 тысячи.

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