Украина и ЕС обсудят реформирование внутреннего водного транспорта

Глава представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проведут онлайн-брифинг, на котором обсудят вклад ЕС к реформированию внутреннего водного транспорта Украины под эгидой проекта "Содействие транспортному развитию реки Днепр".

Брифинг состоится 27 мая в 16:30, сказано в анонсе к событию. Спикеры представят программу поддержки ЕС для реформы ВВТ в Украине на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, преимущества принятия закона Украины "О внутреннем водном транспорте", пути привлечения инвестиций и интеграции украинских внутренних водных путей в сети международных транспортных коридоров.

В анонсе напомнили, что с целью обеспечения поддержки Украины в ходе внедрения реформы в области внутреннего водного транспорта в Украине в января 2019 года Европейской Комиссией было начато проект "Содействие транспортному развитию реки Днепр".

Матти Маасикас и Владислав Криклий

Его работа сосредоточена на улучшении юридического и регуляторного поля с целью реформирования сектора внутреннего водного транспорта в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, сотрудничестве с целью повышения потенциала Министерства инфраструктуры Украины и связанных с ним институтов для укрепления безопасности, эффективности и производительности системы ВВТ в Украине, разработке комплексного плана развития ВВТ для реки Днепр.

К проекту, который запланирован на 36 месяцев и имеет бюджет в 1,9 млн евро, привлечено команду опытных голландских экспертов в сфере внутренних водных путей, которые хорошо разбираются в системах европейских и международных внутренних водных путей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко резко раскритиковал существующую редакцию законопроекта "О внутреннем водном транспорте Украины" и рассказал о том, какие правки в него нужно внести, чтобы остановить песчаных браконьеров и разграбление недр, принадлежащих народу.