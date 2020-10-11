Украина и Британия провели учения в Черном море. Фоторепортаж

Катерная тактическая группа ВМС ВСУ и английский эсминец Dragon вместе отработали тактическое маневрирование в акватории Черного моря.

Об этом сообщила "Армия Информ", опубликовав фото тренировок типа PASSEX, целью которых было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств-членов и партнеров НАТО.

С украинской стороны к учениям были привлечены катера типа "Гюрза" и "Айленд", а также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС.

Корабли и катера отработали ряд задач, в том числе тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность британской стороне за подписание Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерства. В МИД назвали документ историческим, подчеркнув, что оно означает больше торговли, больше безопасности, больше сотрудничества между странами.