Украина и Британия намерены облегчить визовый режим

Великобритания и Украина ищут пути для облегчения визового режима между странами.

На мероприятии британско-украинского сообщества украинский посол Вадим Пристайко рассказал, что скоро из Великобритании должна прибыть спецкомиссия для изучения системы выдачи биометрических паспортов, передает "Укринформ".

"Мы ищем пути решения (вопроса с облегчением визового режима). На это понадобится некоторые время, этот процесс всегда был сложным, но мы двигаемся вперед", – отметил посол.

Пристайко добавил, что британская спецкомиссия, которая прибудет скоро в Украину, проверит систему выдачи биометрических паспортов и оценит качество сотрудничества между государственными ведомствами.

Посол добавил, что сейчас Киев просит Лондон ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на получение визы, чтобы облегчить для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям и студентам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Украина и Великобритания подписали историческое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.