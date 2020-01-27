Украина и Беларусь в опасности: экс-советник Путина спрогнозировал наступление России

Украина, Беларусь, а также другие государства-соседи России после смены правительства в РФ оказались в еще большей опасности, чем ранее.

Такое мнение выразил российский экономист, бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов изданию "Гордон".

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"И Украина, и другие страны, которые оказались соседями тотального государства, теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше. Понятно, что ни господин Медведев, ни другие сислибы никогда не оказывали и даже не пытались оказывать какое-либо сопротивление агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нет вообще никого, кто по своей природе отличен от силовиков в руководстве государства", – отметил Илларионов.

Он добавил, что в связи с этим стоит ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев.

"Прежде всего, конечно, по отношению к Украине и Беларуси, но и по отношению к другим государствам тоже", – подчеркнул бывший советник Путина.

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