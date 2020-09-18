Украина хочет видеть Беларусь независимой, но не вмешивается, – Ермак

Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, но хочет видеть ее независимым государством, в котором уважают права человека.

С таким заявлением выступил глава Офиса президента Андрей Ермак вечером в пятницу, 18 сентября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко, который в стране занимает пост президента с 1994 года – не белорусский народ, с которым Украину связывают дружеские отношения.

"Безусловно, в интересах Украины, чтобы Беларусь была независимой страной, без какого-либо влияния, и страной, где в первую очередь уважают права человека", – отметил Ермак.

Он заверил, что Украина без вмешательства следит за ситуацией в Беларуси, поскольку она является соседней страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, "пятый президент Беларуси" Александр Лукашенко объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей. Он также обратился к украинскому народу и другим соседям с призывом "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну".

В свою очередь Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко ответил на заявление Лукашенко, заявив, что тот "свихнулся на власти".