Украина готовится закрыть авиасообщение с Великобританией – ОП

Алексей Титофф Политика 10:56, 21.12.2020 Обновлено: 11:33, 21.12.2020

Украина может уже в ближайшее время закрыть авиасообщение с Великобританией из-за появления нового вида коронавируса N501Y.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина смотрит на опыт других стран, которые временно прекратили авиаперелеты, передает "Страна".

"Безусловно, информация о новом, более агрессивном штамме вируса, который определили британские ученые, заставляет еще раз пересмотреть правила въезда/выезда из страны, а также уточнить прочие карантинные ограничения. Тем более, что ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении", – отметил он.

Со слов Подоляка, сейчас в правительстве проводят экстренные консультации, чтобы закрыть авиасообщение с Британией. Советник добавил, что глава Минздрава Максим Степанов предложил возможность ограничения полетов.

"Министру инфраструктуры Владиславу Криклию предложено в максимально короткие сроки дать математику – что и как у нас в аэропортах. Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность. И это уже делают наши европейские партнеры", – добавил он.

Напомним, что более 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией после обнаружения в стране нового вида коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии ввели самый высокий 4-й уровень ограничений в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и появлением нового штамма.

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