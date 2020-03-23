Украина готовится к самой масштабной эвакуации граждан: названа страна

Посольство Канады в Украине совместно с МАУ организовало спецрейс Киев-Торонто-Киев, который должен вернуть граждан Украины и Канады домой.

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Как сообщил в Facebook посол Андрей Шевченко, это может быть географически самая масштабная операция из всех, которые сейчас осуществляет МИД Украины.

"Рейс. Борт Toronto Pearson – Борисполь вылетает в четверг, 26 марта, в 17:00. Прилет в Киев – в пятницу, в 9:30. Рейс из Киева на Торонто ждем в среду", – написал он.

Билеты можно приобрести на сайте МАУ: https://www.flyuia.com/ca/ua/information/fly-home.

Напомним, в интервью OBOZREVATEL министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из-за карантина в связи с коронавирусом за рубежом "застряли" почти 30 тысяч украинцев.

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