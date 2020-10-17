Украина готовит новое разведение войск на Донбассе, – Резников

Карина Бондаренко Политика 07:53, 17.10.2020

Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на Донбассе на четырех направлениях, а также готовит к открытию два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда.

Они должны заработать до 10 ноября в районе населенных пунктов Счастье и Золотое. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет "Укринформ".

"У нас на сегодня готовится к открытию – надеюсь, до 10 ноября – два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже", – отметил Резников.

Он добавил, что на сегодня также уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

При этом, по словам Резникова, окончательная точка в этих вопросах не поставлена.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", – отметил вицепремьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может завершить войну на Донбассе в любой день. При этом он отметил, что многое зависит от позиции России.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Украинки в сирийских лагерях для беженцев хоронят своих детей и живут в аду. Эксклюзив

В России выдали, что британская вакцина от COVID-19 превратит людей в обезьян

У нас "бумажная армия", с бригады можно вывести до 150 человек, – Арахамия

В больнице на Харьковщине люди с пневмонией лежат в коридорах: появилось фото

Слова Кривоноса о "потоке гробов" вызвали возмущение в России