Украина готовит новое разведение войск на Донбассе, – Резников

Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на Донбассе на четырех направлениях, а также готовит к открытию два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда.

Они должны заработать до 10 ноября в районе населенных пунктов Счастье и Золотое. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет "Укринформ".

"У нас на сегодня готовится к открытию – надеюсь, до 10 ноября – два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже", – отметил Резников.

Он добавил, что на сегодня также уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

При этом, по словам Резникова, окончательная точка в этих вопросах не поставлена.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", – отметил вицепремьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может завершить войну на Донбассе в любой день. При этом он отметил, что многое зависит от позиции России.