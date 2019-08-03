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Украина готовит масштабный проект по безвизу: Зеленский сделал заявление

1.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский намерен разрешить иностранцам въезжать в страну без виз с целью медицинского туризма.

Об этом он сообщил в субботу, 3 августа, во время рабочей поездки во Львовскую область. По словам президента, он подготовит и направит в Министерство иностранных дел перечень стран, на граждан которых будет распространяться такое нововведение.

"Мы можем подготовить список стран, граждане которых не просто хотели бы увидеть Трускавец, а обычно ежегодно сюда приезжают на оздоровление и лечение. Мы подготовим такой список и обратимся в Министерство иностранных дел", - заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде Зеленского решили разработать для иностранцев онлайн-гражданство.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Львов
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