Украина готова предоставлять белорусам политическое убежище, – Кулеба

Кирилл Лютый Политика 20:55, 28.08.2020

Граждане Беларуси, которые хотят получить статус беженца либо статус лица, которое нуждается в дополнительной защите, могут обращаться к Государственной миграционной службе Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, готово ли государство предоставлять политическое убежище белорусам.

Он отметил, что в связи с внутриполитическим кризисом в Беларуси после президентских выборов увеличилось количество обращений относительно убежища со стороны белорусских граждан.

"Украина дружественно настроена к Беларуси и будет поддерживать ее народ, не вмешиваясь во внутренние дела. Украина открыта для граждан Беларуси. Те из них, кто хотят получить статус беженца (на основании политических мотивов), либо статус лица, нуждающегося в дополнительной защите (если в стране гражданства беспорядки, например, военные действия и т.п.), должны обращаться в Государственную миграционную службу", – рассказал Кулеба.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Кулеба рассказал, что лидер Украины Владимир Зеленский не связывался с президентом Александром Лукашенко после выборов в Беларуси и не планирует этого делать.

Также он подчеркнул, что Украина сделала то, что не сделала ни одна страна – вызвала своего посла в Беларуси на консультации. По словам Кулебы, это был "жесткий" дипломатический шаг.

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