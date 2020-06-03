Украина готова обсуждать особый статус Донбасса: Кулеба назвал условия

Украина не откажется от контроля над Донбассом и Крымом

Украина готова обсуждать особый статус Донбасса, но в пределах Украины и без права вето на общенациональные решения.

Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба назвал условия для предоставления особого статуса Донбасса kmu.gov.ua

"Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не будем пересекать наши красные линии, которые касаются суверенитета и контроля нашей границы. В обмен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, не предоставляя им право вето на любые общенациональные решения", - отметил министр.

Глава МИД уточнил, что Украина продолжит работу по деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.

"Мы никогда не откажемся от суверенного контроля над Донбассом или Крымом, и неважно, сколько времени нам на это понадобится", - сказал Кулеба.

Напомним, что Украине предложила создать отдельную платформу для переговоров о возвращении аннексированного Крыма. Реально ли это и как правительтво намерено решать вопрос – читайте в материале OBOZREVATEL.

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