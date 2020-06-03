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3 июня • обновлено в 22:43
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Украина готова обсуждать особый статус Донбасса: Кулеба назвал условия

  • Украина не откажется от контроля над Донбассом и Крымом

  • Особый статус можно обсуждать в пределах страны

  • Глава МИД заверил, что пересекать красные линии власти не намерены

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Украина готова обсуждать особый статус Донбасса, но в пределах Украины и без права вето на общенациональные решения.

Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба назвал условия для предоставления особого статуса Донбасса

Дмитрий Кулеба назвал условия для предоставления особого статуса Донбасса

kmu.gov.ua

"Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не будем пересекать наши красные линии, которые касаются суверенитета и контроля нашей границы. В обмен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, не предоставляя им право вето на любые общенациональные решения", - отметил министр.

Глава МИД уточнил, что Украина продолжит работу по деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса.

"Мы никогда не откажемся от суверенного контроля над Донбассом или Крымом, и неважно, сколько времени нам на это понадобится", - сказал Кулеба.

Напомним, что Украине предложила создать отдельную платформу для переговоров о возвращении аннексированного Крыма. Реально ли это и как правительтво намерено решать вопрос – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Юрий Сергиенко
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