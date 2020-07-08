Украина готова к обмену пленными "всех на всех": Россия обвинила Киев в "срыве договоренностей"

Украина заявила о готовности к обмену пленными с "Л/ДНР" в формате "всех на всех" и ожидает подтверждения со стороны оккупантов. При этом представитель России обвинил Киев в "срыве договоренностей".

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, 8 июля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое проходило в формате видеоконференции. На нем была озвучена позиция Киева по обмену пленными.

"Украина очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны", – сказано в сообщении.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в "срыве" договоренностей".

"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц", – приводит его слова "Интерфакс".

Грызлов добавил, что это затормозит процесс обмена и освобождения.

Кроме освобождения украинцев, украинская сторона затронула ряд других вопросов.

Так, Киев настаивал на неотложном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, учитывая ситуацию с пожарами в Луганской области. Это предложение поддержал координатор ТКГ и представитель ОБСЕ.

Также делегация обратила внимание на проблему с доступом на временно оккупированные территории наблюдателей ОБСЕ.

В организации отметили прогресс в разработке обновленного плана разминирования. Были достигнуты договоренности по поводу 13 участков для проведения таких работ с возможностью дальнейшей обработки еще семи участков. Украина инициировала дополнительное заседание 14 июля по этому вопросу.

Кроме того, Киев заверил в готовности обеспечивать пропуск граждан через все КПВВ, но под вопросом остается неконструктивная позиция другой стороны. При этом было поддержано предложение украинской стороны об открытии новых пропускных пунктов в течение четырех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания ТКГ 16 июня террористы "Л/ДНР" заявили, что пленные, на освобождении которых настаивает Киев, якобы находятся "в розыске".