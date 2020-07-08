Украина готова к обмену пленными 'всех на всех': Россия обвинила Киев в 'срыве договоренностей'

Украина заявила о готовности к обмену пленными с "Л/ДНР" в формате "всех на всех" и ожидает подтверждения со стороны оккупантов. При этом представитель России обвинил Киев в "срыве договоренностей".

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, 8 июля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое проходило в формате видеоконференции. На нем была озвучена позиция Киева по обмену пленными.

"Украина очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны", – сказано в сообщении.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в "срыве" договоренностей".

"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц", – приводит его слова "Интерфакс".

Грызлов добавил, что это затормозит процесс обмена и освобождения.

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