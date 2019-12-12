Украина готова к новому разведению войск на Донбассе: МИД сделал заявление

Украинская сторона определилась с участками фронта на Донбассе для разведения сил и средств.

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН. По словам дипломата, также готовится несколько альтернативных вариантов, которые будут обсуждаться на переговорах в Минске. Украина хочет согласовать этот вопрос "максимально быстро".

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем ожидать, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы имеем в запасе еще несколько, которые позволят нам маневрировать во время переговоров", – рассказал министр.

Пристайко отметил, что "на этом этапе должно быть разведения на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение".

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский Пресс-служба президента

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе во время "нормандского саммита" в Париже.

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