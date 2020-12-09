Нормандский формат как глобальная площадка и конкретная уже логистическая переговорная площадка – Трехсторонняя контактная группа – работают очень активно весь этот год. Как раз благодаря этим двум переговорным площадкам удалось достичь результатов, которые еще два года назад считались абсолютно невозможными.

Например, с 27 июля этого года на Донбассе действует практически полный режим прекращения огня, это беспрецедентно для всех семи лет войны. Нам удалось спасти десятки жизней наших военных и гражданских, почти по всей линии фронта сохраняется тишина. Да, все еще есть провокационные обстрелы на нескольких участках фронта. Все еще есть боевые потери, но это абсолютно несопоставимо с тем, что было раньше.

Подчеркну также, что именно благодаря переговорам в Нормандском формате удалось обеспечить транзит российского газа через территорию Украины и получить от "Газпрома" миллиардные компенсации, выигранные в Стокгольмском арбитраже. Сейчас медиа не уделяют этой теме достаточно внимания.

Но тот факт, что нам удалось заключить новый контракт на транзит российского газа на очень выгодных Украине условиях, включая принцип "качай или плати", по которому "Газпром" оплачивает даже те объёмы газа, которые не были прокачаны, – это то, что удалось сделать благодаря переговорам в Нормандском формате. И это не просто что-то политическое – это совершенно реальные ресурсы, которые получила Украина.

В чем, на мой взгляд, состоит основная проблема сейчас? Мы имеем крайне невыгодное для Украины и крайне выгодное для России дипломатическое наследство прошлой власти. Минские соглашения прописаны так, что их буквальное выполнение невозможно. Вот как можно проводить выборы в Донецке и Луганске, не имея контроля над границей Украины с Россией? Россия, разумеется, категорически не хочет отказываться от подобных дипломатических зацепок, подаренных предыдущей управленческой командой Украины.

Все это "наследие" просто слишком выгодно для России. Но мы в свою очередь настаиваем на простой и очевидной вещи: закончить эту войну, вернуть Украине наши временно оккупированные агрессором территории, выгодно для всех. Для всей Европы. Иначе – никак. Иначе только серые и юридически бесправные зоны, ответственность за плачевное состояние которых всегда будет висеть конкретным грузом на той же стране-агрессоре.

Другой важный аспект, который обязательно надо учитывать, – это смена Администрации в США. Очевидно, что при президенте Байдене возможна совершенно другая политика США по отношению и к нашему региону в целом и к России, чем была в предыдущие четыре года.

Вполне возможны более жесткие оценки ситуации. Этот аспект, а также несомненное влияние пандемии и новые изоляционистские "правила игры" провоцируют ложное впечатление, будто переговоры утихли. Но это точно не так. Переговоры сейчас находятся в крайне активной фразе. Позиция Украина продумана и перспективна...

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